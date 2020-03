‘Bibliothecaris’ van groep pedofielen verzamelde 9 miljoen foto’s en filmpjes: “Ik wou alle kinderporno hebben die er maar bestond”

Wetteren - Dimitry D. riskeert als ‘bibliothecaris’ van een groep kernpedofielen 10 jaar cel voor zijn verzameling van 9 miljoen foto’s en filmpjes kinderporno, ofwel een van de grootste collecties ooit op een computer gevonden. “Ik wou alles hebben”, zei hij dinsdag op het grote kinderpornoproces in Dendermonde.

De verzameling kinderporno die in 2017 op de servers van Dimitry D. (33) uit Wetteren werd aangetroffen sloeg de speurders met verstomming. Voor elf terabyte aan foto’s en filmpjes, waarvan zeshonderd reeksen met ‘exclusief’ materiaal. Een immense beeldbank van kindermisbruik die gestructureerd en onderverdeeld was op basis van leeftijd, huidskleur, genre, producent en nog een reeks andere parameters. “De blauwdruk van wat er momenteel in Europa bestaat qua kinderporno”, aldus openbaar aanklager Katrien Borms.

Grootste collectie

Dimitry D. gaf grif toe pedofiel te zijn en zich seksueel aangetrokken te voelen tot kleine kinderen. Hij werd geïnterneerd, maar staat vandaag toch terecht in de correctionele rechtbank van Dendermonde. Uit een recent psychiatrisch verslag blijkt dat hij, in tegenstelling tot wat zijn advocaat voorhoudt, niet geestesgestoord is. Als ‘bibliothecaris’ van een groep van vijf kernpedofielen riskeert hij nu tien jaar cel.

“Ik had echt wel de grootste collectie”, gaf hij tijdens zijn ondervraging door de rechtbank graag toe. “Ik had gewoon álles. Het was ook mijn doelstelling om alle mogelijke foto’s en filmpjes van kinderporno te hebben. Ik was constant bezig met het vergroten van mijn opslagruimte en het schrijven van scripts om alles vlot te laten draaien. De meeste mensen hebben gewoonweg de tijd niet om zoiets te doen.” De verzamelwoede van D. was volgens zijn raadsman meteen ook één van de bewijzen van zijn geestesstoornis, hoewel die door het parket ontkend wordt.

Aanrandingen

Dimitry D. staat niet alleen terecht voor zijn collectie kinderporno, maar ook voor een hele reeks aanrandingen van kinderen. Zelf wil hij het woord ‘misbruik’ niet gezegd hebben. “Ik heb ieder kind altijd het gevoel willen geven dat het speciaal was”, verantwoordde hij zijn gedrag. “Toen ik zelf kind was heb ik dat veel te weinig ervaren. Ik had ook het gevoel dat de kinderen er zelf om vroegen. Ik besef dat ik daarbij wellicht grenzen heb overschreden. Momenteel is mijn enigste bekommernis het werken aan mijn seksuele problemen. Ik wil niet dat kinderen waarmee ik in contact kom moeten opgroeien met dezelfde angsten en geheimen die ik zelf heb.”

De vier andere beklaagden in het pedofilieproces werden eerder al verhoord door de rechter. Zij riskeren tot 15 jaar cel en worden net als Dimitry D. omschreven als kernpedofielen die “onbehandelbaar” en “levenslang gevaarlijk” zijn. De mannen misbruikten onder meer hun eigen en elkaars kinderen, stiefkinderen en buurjongens. Ze maakten ook zelf kinderporno of bestelden die bij anderen.

De rechtbank doet volgende maand uitspraak in de zaak.