Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het coronavirus met 90.000 bevestigde besmettingen en 3.110 dodelijke slachtoffers wereldwijd “onbekend terrein” betreden.

Zo werden dinsdag eerste gevallen vastgesteld in Senegal, Tunesië én Marokko. Maar met name in Zuid-Korea, waar dinsdag 477 nieuwe gevallen en 6 dodelijke slachtoffers gemeld werden, gaat het snel. Er ...