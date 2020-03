Tornado’s trekken spoor van vernieling en kosten aan tientallen mensen het leven in ‘Super Tuesday’-staat

Dinsdag zijn minstens 22 mensen om het leven gekomen toen dodelijke tornado’s door de Amerikaanse staat Tennessee raasden. Tientallen huizen werd verwoest en volgens de lokale overheid zitten minstens 50.000 mensen zonder stroom. In Nashville sloeg een tornado iets na middernacht (lokale tijd) toe en trok een spoor van vernieling door de stad.

Naast de dodelijke slachtoffers zijn er nog minstens twintig gewonden in het ziekenhuis beland. Volgens de burgemeester van Nashville John Cooper en de brandweer raakten dertig hulpverleners gewond. De tornado’s rukten ook minstens tachtig elektriciteitsmasten uit de grond, waardoor duizenden gezinnen zonder stroom zitten. Het is voorlopig nog niet bekend wanneer het net zal worden hersteld.

“Onze harten zijn bedroefd”, zei president Trump tijdens zijn speech voor de National Association of Counties. “Het zijn kwaadaardige dingen die tornado’s. Ik zag er al heel veel over een periode van drie jaar. Als je hun pad kruist, gebeuren er slechte dingen. Echt slechte dingen.” Hij verklaarde ook dat hij de getroffen staat vrijdag zal bezoeken.

Tennessee is een van de staten waar dinsdag wordt gestemd voor de voorverkiezingen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de zogenaamde Super Tuesday. De tornado’s raasden door sommige plekken, enkele luttele uren voor de stembureaus werden geopend. Volgens de overheid in de staat is het niet duidelijk welke impact het stormweer zal hebben op het verloop van de verkiezingen.

Enkele bureaus zaten zonder elektriciteit en ambtenaren die toezicht moeten houden, konden niet er plaatse geraken. Er werd gewerkt aan alternatieven zodat iedereen zijn stem zou kunnen uitbrengen. “Nashville staat niet toe dat een tornado ons verhindert mee te doen aan de democratie”, klonk het strijdvaardig op Twitter.