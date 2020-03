Cybercriminaliteit tegen bedrijven in opmars, met factuur van bijna 38 miljard euro

Ieper - Bijna de helft van alle bedrijven heeft de voorbije twee jaar te maken gekregen met fraude en economische criminaliteit. Dat is het op een na hoogste cijfer in 20 jaar tijd. De recente golf van cyberaanvallen op Belgische bedrijven is dus lang geen uitzondering. Integendeel, zelfs.

Enkele weken geleden werd een aantal Belgische bedrijven, waaronder weefgetouwenfabrikant Picanol en dienstenbedrijf ISS, het doelwit van een cyberaanval. Daarbij eisten afpersers losgeld om de gehackte computersystemen weer vrij te geven. In de Global Economic Crime and Fraud Survey, waarvoor consultingbedrijf PwC meer dan 5.000 bedrijven uit 99 landen bevroeg, blijkt dat dat soort cybercriminaliteit flink in opmars is. Cybercriminaliteit prijkt intussen al op de tweede plaats van meest voorkomende economische misdrijven, na fraude door klanten (onder meer met kredietkaarten, verzekeringsfraude).

Sterke stijging

“De spraakmakende cyberinbreuken die het Belgische bedrijfsleven de afgelopen maanden hebben getroffen, bewijzen dat dit soort criminaliteit een niet te onderschatten probleem is geworden”, zegt Rudy Hoskens, partner bij PwC België. “Nu een steeds groter aandeel van de economie zich online afspeelt, is computercriminaliteit uit de schaduw getreden en komt ze eindelijk onder de aandacht van de consument, het bedrijfsleven én de nationale veiligheid.” En de impact is ook enorm: cybercriminaliteit staat in de top drie van meest verstorende en ingrijpende misdrijven in bijna alle sectoren.

Uit een eerdere bevraging door PwC was al gebleken dat liefst zeven op de tien Belgische CEO’s cyberaanvallen zien als een bedreiging voor de groeivooruitzichten van hun organisatie. “Bijna een derde van hen is er zelfs extreem bezorgd over.”

Gepeperde factuur

De verschillende vormen van economische criminaliteit hebben een flinke kostprijs. Alles samen zo’n 42 miljard dollar, of een slordige 38 miljard euro. Zo’n dertien procent van de bedrijven die de voorbije twee jaar het slachtoffer werden van fraude, verloor naar eigen zeggen 50 miljoen dollar, omgerekend 45,8 miljoen euro. Mededingingszaken, handel met voorkennis, belastingfraude, het witwassen van geld en omkoping en corruptie staan in de top vijf van meest kostelijke fraudegevallen met directe verliezen (dus zonder eventuele herstelmaatregelen en boetes achteraf).

Opmerkelijk: 43 procent van alle misdrijven die bedrijven minstens 100 miljoen dollar (net geen 90 miljoen euro) kostten, kwam op naam van mensen uit eigen huis.