Ondanks veelbesproken proces rond Tine Nys: nog nooit pleegden zoveel mensen euthanasie

Nog nooit pleegden zoveel mensen euthanasie. De cijfers stabiliseerden enkele jaren, maar zitten nu weer in de lift. Vorig jaar ging het om 2.655 dossiers, een derde meer al dan in 2015. En volgens professor Wim Distelmans, voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie (FCEE), is er ook dit jaar geen sprake van een daling, ondanks het spraakmakende euthanasieproces rond Tine Nys.