Wisselspelers Antwerp onderuit tegen 1B-club Union, Batubinsika maakt rentree

Antwerp FC oefende dinsdagmiddag achter gesloten deuren tegen Union SG. De Great Old ging met 1-2 kopje onder. Junior Pius, pas terug na een zware kruisbandblessure, zorgde voor de Antwerpse treffer.

Bölöni stuurde een mix van bankzitters, jongens die terugkeerden uit blessure en beloften het veld op. Door het uitvallen van Gano (knie) mocht Baby zich diep in de spits uitleven. Ook Batubinsika deed even mee. De Fransman vierde zijn rentree nadat hij op winterstage was uitgevallen met een knieblessure. Voor Union zit de reguliere competitie er al op. De Brusselse traditieclub greep naast de promotiefinale en treedt binnen enkele weken aan in Play-off 2.

Antwerp startte met: Jens Teunckens, Gaël Kakudji, Ava Dongo, Junior Pius, Robbe Quirynen - Brian Agbor, Sander Coopman - Manuel Benson, Koji Miyoshi, Bruny Nsimba en Amara Baby.