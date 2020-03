Te rijk om gemotiveerd te zijn? Samir Nasri krijgt 2 miljoen euro van ex-club

Is hij te rijk om nog gemotiveerd te zijn? Anderlecht zal de optie in het contract van Samir Nasri (32) niet lichten, want de Franse ster leeft gewoon niet meer honderd procent voor zijn sport. Dat vindt hij blijkbaar niet langer nodig. Nasri heeft niet alleen bij Anderlecht een riant loon, zijn Turkse ex-club Antalyaspor moest hem onlangs nog eens 2 miljoen euro betalen na contractbreuk. Een leuk extraatje om niets te doen.

Jürgen Geril en Dimitri Thijskens