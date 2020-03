Bondscoach Roberto Martinez wil technisch directeur blijven, financieel is alles bijna rond

De contractbesprekingen tussen bondscoach Roberto Martinez (46) en de voetbalbond zijn nog altijd niet afgerond. Er zijn nog wat struikelblokken, zoals het al dan niet opnemen van een opstapclausule in het contract en de concrete invulling van de job. Financieel is er zo goed als witte rook.

De voetbalbond doet een grote inspanning om Roberto Martinez, sinds 2016 Belgisch bondscoach, aan zich te binden. Omdat de Spanjaard de jongste vier jaar aan een ‘modaal loon’ van 1,2 miljoen euro per jaar werkte, wilde hij na het succesvolle WK met een derde plaats een aanzienlijke loonsverhoging. De voetbalbond heeft begrip voor die vraag en zal daarop ingaan. Het zou op zijn minst om een verdubbeling gaan. In financieel opzicht wordt alleen over de betalingsmodaliteiten nog gesproken.

Er zijn echter wat bijlagen bij het contract waarover wel nog wordt onderhandeld. Wat als er bijvoorbeeld tijdens zijn nieuwe ambtstermijn een club komt aankloppen? In zijn vorige contract was geen opstapclausule voorzien. Door het succes op het WK bleek dat plots wel nodig, omdat hij van grote clubs en rijke clubs uit het oosten interessante voorstellen kreeg. Zo kwam eind vorig jaar Arsenal nog aankloppen. Om problemen te vermijden, en met het EK 2020 op komst, ging Martinez daar niet op in. “We wisselen gedachten uit over de toekomst van het Belgische voetbal”, aldus Martinez. “We zullen de beslissing wel bekendmaken wanneer het nodig is. Het zal hoe dan ook een goede beslissing voor België zijn, daar ben ik zeker van. Er is geen deadline. Of wel: de start van het EK is de deadline. Onze bedoeling is een goed antwoord te geven, niet een snel antwoord.”

De bondscoach spreekt ook de wens uit technisch directeur te blijven. Sinds het vertrek van Chris Van Puyvelde naar China in september 2018 nam Martinez die taak op zich. Zo coördineert hij nu mee de jeugdwerking en stippelt hij ook de toekomstige route van de nationale ploeg uit. Hij doet dat tot ieders tevredenheid en de band met Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, is hechter geworden. De voetbalbond is echter sinds enkele maanden op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Daar werd evenwel nog altijd geen beslissing over genomen. Om het zitje onbezet te houden zodat de bondscoach erin kan plaatsnemen?