CD&V niet te spreken over onderwijsplannen Weyts

CD&V vindt het “not done” dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een werkgroep heeft opgericht over de dalende kwaliteit van het onderwijs zonder daarover te overleggen met het parlement. Vlaams Parlementslid Brecht Warnez zegt dat Weyts’ idee wel op steun kan rekenen, maar de manier waarop niet.

“Het is te gek voor woorden dat we die beslissing van de minister via de pers moeten vernemen”, zegt Warnez. “We vragen als CD&V overleg met het veld, maar werkgroepen samenstellen over parlementaire discussies zonder overleg met het parlement is not done.”

Weyts heeft Philip Brinckman van het Sint-Jozefcollege in Turnhout aangesteld als hoofd van een werkgroep die zich over de dalende kwaliteit van het Vlaamse onderwijs moet buigen. In de expertenwerkgroep zullen zes wetenschappers en zes leerkrachten zetelen die het onderwijs moeten analyseren. “Dan verwacht je op zijn minst dat het parlement en de Vlaamse Onderwijsraad gehoord worden”, zegt Warnez. “Nu heeft Weyts op zijn eentje al het gros van de experts aangeduid.” Hij wil coalitiepartner N-VA daarover vandaag ondervragen in de plenaire vergadering van het parlement.