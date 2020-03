Berrier begint trainerscarrière bij Oostende…na zijn vakantie

Adnan Custovic leidt vandaag zijn eerste training bij KV Oostende. Franck Berrier, zijn nieuwe assistent, zal er pas vrijdag zijn. De Fransman moet nog snel terugkeren uit vakantie. Berrier is wel verheugd dat hij zijn trainerscarrière kan starten.

In december behaalde Franck Berrier zijn UEFA B-trainersdiploma en in januari begon hij aan de UEFA A-cursus. Toen KV Mechelen vorig jaar zijn contract als scout niet verlengde, zei de Fransman in deze krant al: “Waarom zou ik geen assistent-coach van KVO worden?”

De kustclub geeft nu gehoor aan die oproep. De ‘kleine generaal’ voetbalde vijf jaar voor Oostende en bleef met zijn gezin altijd aan zee wonen. Door zijn introverte karakter had Berrier weleens een haat-liefde-verhouding met zijn ploegmaats, maar hij dwong altijd respect af met zijn kwaliteiten. Toen hij bij Mechelen moest stoppen met voetballen door hartproblemen, leefde iedereen met hem mee. Als analist voor de Waalse zender VOO stapte hij weliswaar nooit uit het voetbalwereldje, maar nu begint hij toch aan een nieuw leven. Hoewel, tijdens zijn trainerscursus gaf hij ook al trainingen aan de U16 van Moeskroen.