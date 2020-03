Luna de chihuahua is het populairst in Vlaanderen

Er zijn in Vlaanderen nooit zoveel honden geregistreerd als het afgelopen jaar. Bij dogID werden liefst 99.425 viervoeters aangemeld, bijna negenhonderd meer dan het jaar voordien. Het populairste ras is – net zoals de voorbije jaren – de chihuahua.

Het is Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) die met de cijfers komt. “De reden waarom het aantal honden in Vlaanderen blijft stijgen? Er zijn almaar meer Vlamingen én de hond blijft nu eenmaal ons favoriet huisdier. Zo simpel is het volgens mij”, aldus zijn woordvoerder.

De populairste rassen in Vlaanderen zijn de chihuahua , de bastaardhond en de Duitse spitz of keeshond. En qua namen kiezen we voor een reu het vaakst Max en voor een teefje Luna. In Wallonië heten mannelijke hondjes dan weer het vaakst Paco, de teefjes Nala. Maar qua ras houden ze ook daar het meest van de chihuahua.

De databank DogID zorgt er ook voor dat honden die verloren lopen of gestolen worden opnieuw bij hun baasje raken. “Er werden vorig jaar 338 honden geregistreerd als gestolen in België”, klinkt het. “In 181 gevallen werden ze herenigd met het baasje. 1.086 honden werden ook geregistreerd als verloren, 725 zijn intussen opnieuw thuis.”