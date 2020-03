Takelwagen maait 30 meter vangrail weg bij zwaar ongeval in Haasdonk

Beveren-Waas / Haasdonk - Op de E17 richting Gent in Haasdonk vond dinsdagavond een zwaar ongeval plaats waarbij een takelwagen betrokken was.

Ter hoogte van de afrit-Haasdonk moest de bestuurder van een takelwagen uit Tielrode erg bruusk uitwijken voor een roekeloze bestuurder. Door een uitwijkmanoeuvre verloor de chauffeur van de takelwagen de controle over zijn stuur, en belandde hij in de berm tussen afrit en snelweg. Daarbij werd bijna 30 meter vangrail weggemaaid. De takelwagen kwam zwaar beschadigd tot stilstand in de berm, de chauffeur bleef ongedeerd.

Het verkeer ondervond een tijdlang hinder door het ongeval. De federale politie zal nagaan of er camerabeelden van het ongeval bestaan, om de voortvluchtige roekeloze chauffeur alsnog te kunnen vatten.