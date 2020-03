Dubbel zo snel een huis bouwen dankzij Vlaamse robot Robbie

Het Limburgse bedrijf Sagoma Group heeft een robot ontwikkeld die de ruwbouw van een woning dubbel zo snel kan realiseren. Het gaat om een “cobot”: een machine die meewerkt met de bouwvakker. Hij kreeg de naam Robbie en hij moet het probleem oplossen dat de stiel steeds zwaarder maakt voor arbeiders. “Om sneller te bouwen, worden grotere stenen gebruikt”, zegt Franco Marchetta van Sagoma, de onderzoekstak van bouwbedrijf Marchetta. “Dat is fysiek heel belastend.”

Robbie – die een prijskaartje heeft van zo’n 30.000 euro – kan twee snelbouwstenen van 28 kilogram per stuk op de millimeter juist zetten. “De muren van de benedenverdieping kunnen we in twee dagen bouwen in plaats van in vier, én met een man minder”, zegt Marchetta. “We pakken daarmee geen werk af van mensen, want we vinden die mensen toch niet. Er zijn grote tekorten, die Robbie helpt opvullen.”