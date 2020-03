Zo werkt www.transfermarkt.com, de grootste voetbalwebsite ter wereld die bepaalt dat De Bruyne meer waard is dan Messi

U las het onlangs nog in deze krant: de marktwaarde van Kevin De Bruyne (150 miljoen euro) is tegenwoordig hoger dan die van Lionel Messi (140 miljoen). Hiervoor baseren wij ons transfermarkt.com, de grootste voetbalwebsite ter wereld die spelers maakt én kraakt. Maar hoe verzamelt die site statistieken en bepaalt ze marktwaardes? We zochten het uit met Bart Tamsyn (36), de Belg die werkt voor Transfermarkt. “Met zijn gebrek aan efficiëntie kunnen we toch niet meer dan 4 miljoen op Amuzu plakken?” Jürgen Geril en Sven Claes