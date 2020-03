Bondscoach Roberto Martinez over de hete hangijzers rond de Rode Duivels: “Ik ben gerust dat Hazard EK haalt”

Engeland, Denemarken en IJsland zijn de tegenstanders van België in de Nations League. Maar daar ging het in Amsterdam met de bondscoach maar zijdelings over. De gezondheid van Eden Hazard en bij uitbreiding de gezondheid van alle Rode Duivels waren brandende gespreksonderwerpen. En dan is er nog de kwestie of het in deze corona-tijden wel aangewezen is om op het eind van de maand voor een toernooi naar Qatar te trekken.