CLUBNIEUWS. Chadli fit bij Anderlecht, gratis tickets bij Waasland-Beveren

Met nog twee speeldagen te gaan staan de zenuwen bij heel wat clubs in de Jupiler Pro League hooggespannen. Een overzicht van het belangrijkste clubnieuws.

Chadli fit voor Zulte Waregem

Anderlecht kan zaterdag tegen Zulte Waregem wellicht weer rekenen op Nacer Chadli. De voorbije maand sukkelde de Monaco-huurling met een kuitblessure en vorige week was hij even ziek. Gisteren hervatte de Rode Duivel echter de groepstrainingen, maar zijn rentree komt te laat om alsnog Play-off 1 te halen. Verschaeren (enkel) en Murillo (enkel) trainden ook mee.

Zoals veel bedrijven heeft ook Anderlecht aan zijn werknemers maatregelen voorgesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo wordt het de spelers verboden om handen te geven of te kussen ter begroeting. Er wordt ook de nadruk gelegd op het belang van handhygiëne. Handtekeningen en selfies met fans zijn wel nog toegelaten, terwijl dat bij clubs als Dortmund en Bayern ondertussen verboden is. (jug)

Vandaag twee trainingen

Hannes Wolf (foto) gunde zijn manschappen dinsdag een vrije dag. Vandaag staan er twee sessies op het programma. In de voormiddag wordt er indoor getraind, na de middag trekken de Genk-spelers richting oefenterrein. Beide trainingen zijn gesloten voor het publiek. (krli)

Bossut hervat training

Sammy Bossut staat weer op een voetbalveld. Op 12 februari kwam het nieuws dat de doelman van Zulte Waregem een operatieve ingreep onderging aan de elleboog. Er moest een stukje kraakbeen verwijderd worden. Bossut schatte toen zelf dat hij drie à vier weken buiten strijd zou zijn. De 34-jarige is dus volop bezig aan terugkeer nadat hij daarvoor binnen trainingen afwerkte. Wanneer die exact zal zijn, is nog niet echt duidelijk. Het doel is om zo snel mogelijk topfit te zijn. (jcs )

Gelijkspel in oefenpot Deinze

Dinsdag speelde KV Oostende een oefenpot tegen Deinze: de eindstand werd 2-2. De ploeg werd samengesteld uit kernspelers die de laatste weken weinig in actie kwamen en beloften. Oostende kwam 0-2 achter na goals van Alessio Staelens, maar vocht terug. Hjulsager lag aan de basis van de remonte. Eerst werd zijn afgeblokt schot binnengetikt door Verstraete, daarna schoot hij zelf raak.

KVO: Ondoa (46’ Schelfhout), Sanneh (46’ vervangen door belofte), Tanghe, Mazbouh, Ndenbe, Marquet, Verstraete (46’ vervangen door belofte), Jonckheere (46’ D’Haese), Boonen, Hjulsager (46’ Sagna), Guri (46’ Sylla). (jve)

Bezoekersvak voor derby uitverkocht

Het bezoekersvak is uitverkocht voor de derby tegen Club. Gisteren was er een optionele training. Tien spelers waren op de afspraak. Vandaag wordt er twee keer getraind. Het is afwachten of Stef Peeters fit geraakt. De beloften wonnen met 3-0 tegen Roeselare. Deman en Swennen (2) scoorden. (kv)

Signeersessie met Dejaegere en Owusu

Deze middag organiseert AA Gent van 14u tot 15u een nieuwe signeersessie in de fanshop van de Ghelamco Arena. Fans kunnen een handtekening of een selfie scoren met Brecht Dejaegere (foto), Elisha Owusu en AA Gent-ladies Silke Vanwynsberghe en Tine Schryvers.

Gratis ticket voor alle abonnees

Waasland-Beveren rekent zaterdag op zijn supporters in de levensbelangrijke match tegen Moeskroen. De fans die aanwezig waren op Mechelen kregen hun ticket en vervoer voor Moeskroen al gratis. Nu krijgt ook iedere abonnee een gratis ticket. Wie als abonnee al een gratis ticket heeft, mag iemand anders meenemen. Dierckx en Wiegel verschenen zoals verwacht weer op het oefenveld. Agyepong bleef tijdens de ochtendtraining nog aan de kant, maar trainde in de namiddag mee.

De Ridder terug na griepaanval

STVV trainde dinsdag twee keer. Namiddag stond er een training in de fitness geprogrammeerd. Steve De Ridder (griep) was terug, Sousa en Nazon niet.

(gus)