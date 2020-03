Nog 34.999.999 straathonden te gaan

Dat ze in India een probleem hebben met straathonden, is een understatement. Volgens schattingen lopen er in het land liefst 35 miljoen keffertjes zonder baasje rond. Bovendien zijn er in geen enkel land meer overlijdens als gevolg van hondsdolheid: zo’n 20.000 per jaar.

De straathonden doden, is voor de diervriendelijke hindoes evenwel geen optie. Dus zijn er steeds meer ngo’s, zoals Just Be Friendly in de Oost-Indiase stad Guwahati, die de straathonden vangen om ze te steriliseren en te vaccineren. Dit exemplaar is alvast van de straten gehaald. Nog 34.999.999 honden te gaan.(jvh)