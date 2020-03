Custovic en Berrier moeten KV Oostende redden

KV Oostende stelde een opvallend duo aan om de club in eerste klasse te houden. Adnan Custovic (41) volgt de ontslagen Dennis van Wijk op als hoofdcoach en Franck Berrier (36) wordt zijn assistent. Ze tekenen een contract tot na de play-offs, maar hebben in de reguliere competitie nog maar twee duels om KVO te redden.

De keuze is opmerkelijk. De kustclub wou eerst een interne oplossing, maar assistent Franky Van der Elst en beloftebcoach Kurt Bataille zagen de job niet zitten. Daarom werd Custovic weggehaald bij de Bosnische nationale ploeg waar hij sinds januari assistent was. De Balkan-coach nam in 2017 al eens over van Yves Vanderhaeghe en loodste KVO toen naar veilige wateren. Hij kent de spelersgroep nog en die was positief over zijn aanpak. De comeback van Berrier springt nog meer in het oog. De Fransman begint bij zijn ex-club aan zijn eerste trainersjob nadat hij moest stoppen met voetballen door hartproblemen.

De ironie wil dat Adnan Custovic eerder dit seizoen door Waasland-Beveren werd ontslagen omdat daar het degradatiespook loerde. Nu moet Custovic KVO redden door Waasland-Beveren uit 1A te duwen. Hoe gek kan voetbal zijn?(jug)