55 extra agenten voor luchtvaartpolitie, acties van de baan

Het overleg tussen de vakbonden van de luchtvaartpolitie en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft een akkoord opgeleverd. Er worden per direct 55 extra agenten ingezet op de luchthaven van Zaventem.

“Op langere termijn willen we ervoor zorgen dat er altijd honderd politiemensen aanwezig zullen zijn op de luchthaven”, aldus De Crem. “Er is daarom beslist over te gaan tot een bijkomende rekrutering van 600 politiemensen, van wie er 400 naar de federale politie gaan.”

De agenten van de luchthavenpolitie voerden vorige week stiptheidsacties uit op Brussels Airport uit protest tegen onder meer het personeelstekort. Dat leverde lange wachtrijen aan de grenscontroles op. Nieuwe acties lijken door dit akkoord van de baan.