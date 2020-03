Belgische Amaya Coppens op Witte Huis ontvangen

De Belgisch-Nicaraguaanse activiste Amaya Coppens (25) wordt woensdag op het Witte Huis in Washington ontvangen omdat ze genomineerd is voor de prestigieuze International Woman of Courage Award. Dat is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, in aanwezigheid van first lady Melania Trump. De award gaat naar vrouwen over de hele wereld die hebben blijk gegeven van leiderschap, moed, vindingrijkheid en bereidheid om zich op te offeren voor anderen.

Amaya Coppens is al anderhalf jaar hét gezicht van het protest tegen het volgens haar dictatoriale regime van president Daniel Ortega in Nicaragua. Als boegbeeld van dat verzet werd ze lange tijd opgesloten in een beruchte gevangenis en ging ze ook in hongerstaking. Na een eerste vrijlating werd ze opnieuw gearresteerd. Maar haar strijd ging onverminderd voort. Sinds eind december is ze terug op vrije voeten en werd ze ook al bekroond tot de markantste persoonlijkheid in Latijns-Amerika. (mkm)