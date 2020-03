Pairi Daiza zet in het wild uitgestorven ara’s opnieuw uit

Vanuit Berlijn is dinsdag een zending van 52 Spix’ ara’s, waarvan drie exemplaren uit dierenpark Pairi Daiza, naar het Braziliaanse Pretrolina vertrokken. Daar zal de in het wild uitgestorven papegaaiensoort opnieuw geïntroduceerd worden.

“Het gaat om een wereldprimeur”, aldus de Pairi Daiza Foundation. De papegaai, met kenmerkend blauw verenkleed en lichtblauwe cirkels rond de ogen, is een relatief kleine vogel van een 60-tal centimeter. Het dier leefde van nature in de Caatinga, een steppegebied in het noordoosten van Brazilië, maar werd het slachtoffer van de vernietiging van zijn habitat en verdween in 2000 volledig uit de natuur. Enkel in gevangenschap leefden nog enkele tientallen exemplaren. Pairi Daiza investeerde 3 miljoen euro in een conservatie- en voortplantingscentrum voor de Spix’ ara’s en ontving in 2018 enkele jonge dieren. De drie vogels die terug naar de vrije natuur gaan, werden daar de afgelopen maanden uitgebreid op voorbereid. Voor ze worden vrijgelaten, zullen ze in Brazilië nog een jaar in een speciale volière acclimatiseren, waar ze van een andere soort ara’s zullen leren hoe ze in het wild moeten overleven.(csn)