Warner Music blaast beursgang af

Warner Music, de platenmaatschappij van onder anderen Bruno Mars en Katy Perry, heeft zijn plannen om naar de beurs van New York te gaan afgeblazen. Door het coronavirus zijn de beurzen te wispelturig, klinkt het.

Met een verwachte opbrengst van ruim één miljard dollar had het een van de grootste beursgangen van het jaar moeten worden, maar het virus heeft er anders over beslist. Volgens persbureau Reuters wil de Britse miljardair Leonard Blavatnik, die Warner Music in 2011 voor 1,3 miljard dollar kocht en van de beurs haalde, wachten tot de beurzen weer in rustiger vaarwater zitten.(krs)