Freya Piryns stapt gedegouteerd uit politiek

Groen-politica Freya Piryns (43) stopt na twintig jaar met politiek. Piryns was senator tussen 2007 en 2014 en zetelt al sinds 2001 in de Antwerpse gemeenteraad – van 2006 tot 2012 was ze er fractieleider. Op 30 maart sluit ze ook dat hoofdstuk af en neemt ze definitief afscheid van de politiek.

“Ik voel dat het tijd is geworden om mij te onttrekken aan iets wat me stilaan begon op te vreten. Ik kon de laatste jaren helaas niet meer zeggen dat het een genoegen was om aan politiek te doen. Daarvoor zijn net een keer te veel de poten van onder mijn stoel weggezaagd”, zegt ze in een mededeling op Facebook. Veel meer uitleg wil ze niet geven, behalve dat het een “emotionele beslissing” was.

In 2014 raakte Piryns als lijstduwer voor het Vlaams Parlement niet verkozen, maar werd ze opgevist in de raad van bestuur van de VRT. Op 26 mei vorig jaar stond ze op de zesde plaats van de Groen-Kamerlijst in Antwerpen. Ze haalde bijna 15.000 voorkeurstemmen – het hoogste aantal na lijsttrekker Kristof Calvo – maar dat bleken er een paar honderd te weinig voor een Kamerzetel. Sindsdien raakte Piryns steeds meer gedegouteerd van de politiek. “Ik ga nu voor het eerst in mijn volwassen leven mijn hoofd proberen vrij te maken van Groen”, klinkt het.

Freya Piryns is getrouwd met Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz van Open VLD. Samen hebben ze een zoon.(mvdr)