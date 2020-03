Tussen 2000 en 2018 boekten 35 farmareuzen 1.900 miljard dollar nettowinst

Tussen 2000 en 2018 boekten 35 Amerikaanse farmareuzen – waaronder Merck, Pfizer en Johnson & Johnson – niet minder dan 1.900 miljard dollar nettowinst. Geen enkele andere sector kwam ook maar in de buurt.

In een themanummer van Journal of the American Medical Association gingen vier wetenschappers na of grote farmabedrijven winstgevender zijn dan andere beursgenoteerde bedrijven. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. De winstmarge van een doorsnee ­farmabedrijf in de Amerikaanse sterindex S&P 500 bedraagt 13,8 procent. Bij andere bedrijven in de S&P 500 ligt de ­mediaan op 7,7 procent. Geen andere sector is winstgevender, zelfs de technologiesector met kleppers als Apple en Google-moeder Alphabet niet. (dds)