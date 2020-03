“Hightech basilicum” uit verticale boerderij

Bij verticale teelt worden planten in rijen boven elkaar geteeld. Colruyt Group zegt dat in zijn volledig zelf ontwikkelde installatie voor eenzelfde hoeveelheid planten twintig keer minder ruimte nodig is dan in de klassieke teelt. Door de “boerderij” in het distributiecentrum te bouwen, worden er ook vijf keer minder kilometers afgelegd. “Daarnaast verbruiken we 90 procent minder water en 50 procent minder nutriënten dan in klassieke teelt. En we werken enkel met gezuiverd regenwater, dat we opvangen op het dak van ons verdeelcentrum”, zegt Fabrice Gobbato, algemeen directeur van Bio-Planet. De installatie is “zeer energie-efficiënt” en draait op groene stroom van windmolens en zonnepanelen.

De planten groeien uit biozaad en er komen geen pesticiden aan te pas. Toch staat er geen biolabel op de verpakking. Dat heeft ermee te maken dat de planten groeien in een “substraat” en niet in gewone aarde. Dat substraat is volgens Colruyt bijzonder duurzaam en composteerbaar, maar het mag dus niet biologisch genoemd worden. “Qua wetgeving kunnen op dat vlak nog stappen gezet worden”, zegt Colruyt-woordvoerder Silja Decock.

Ook koriander

De basilicumplantjes uit verticale teelt zullen enkel in de 31 winkels en via de webshop van Bio-Planet te koop zijn voor 1,89 euro per stuk. Het is volgens Decock de ambitie om de plantjes ook in andere winkels van de groep, zoals Colruyt en Okay, te verkopen. “Maar dat zal niet voor meteen zijn”, zegt ze. Er is nog meer onderzoek nodig vooraleer aan een opschaling gedacht kan worden. Later dit jaar start Bio-Planet wel al met koriander uit verticale teelt. (krs, blg)