Gooit Michael Bloomberg vandaag al de handdoek in de ring?

Multimiljardair Michael Bloomberg had de afgelopen weken alles op alles gezet op Super Tuesday. Aan de eerdere voorverkiezingen had hij zelfs niet deelgenomen. Intussen bestookte hij de Amerikaanse kiezers voor meer dan een half miljard dollar aan verkiezingsspotjes.

Het was dus uitkijken hoe de voormalige burgemeester van New York het zou doen op Super Tuesday. Niet meteen al te best, zo blijkt nadat de stembureaus in verschillende staten al gesloten werden. Bloomberg wist vooralsnog enkel een aantal gedelegeerden binnen te halen in Amerikaans-Samoa, het piepkleine Amerikaanse overzeese territorium in de Stille Oceaan.

De vraag of Bloomberg het na vanavond dan ook voor bekeken zal houden, begint daarom steeds luider te klinken - ook al houdt zijn campagneteam vooralsnog vol dat van opgeven geen sprake is. Zo wijst The Guardian er op dat de toespraak die Bloomberg vanavond gaf in Florida - een staat waar vanavond niet eens wordt gestemd - amper tien minuten duurde.

“Het maakt niet uit hoeveel gedelegeerden we vanavond binnenhalen, nu al hebben we iets gedaan waarvan niemand dacht dat het mogelijk was’, zei hij. ‘Van een schamele één procent in de opiniepeilingen zijn we uitgegroeid tot een volwaardige kanshebber voor de presidentiële nominatie.”

Niet lang na zijn toespraak meldde nieuwszender NBC dat Bloomberg zijn gooi naar de Democratische nominatie woensdag zal “herbekijken”.

Naast Bloomberg heeft ook Elizabeth Warren het moeilijk. Zelfs in haar thuisstaat Massachusetts slaagde ze er niet in makkelijk te winnen van Biden en Sanders. Voorlopig haalde ze nog maar 1 afgevaardigde binnen.