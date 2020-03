Amaya Coppens naar Witte Huis uitgenodigd voor International Women of Courage Award 2020

De Belgisch-Nicaraguaanse activiste Amaya Coppens ontvangt woensdag de International Women of Courage Award (IWOC). De prijs wordt jaarlijks door de Amerikaanse staatssecretaris uitgereikt aan vrouwen over de hele wereld voor hun moed en inzet op het gebied van vrede, gerechtigheid, mensenrechten, gendergelijkheid en ‘empowerment’ van vrouwen.

Amaya Coppens nam deel aan de studentenbeweging die protesteerde tegen de Nicaraguaanse regering en het beleid van repressief geweld.

In september 2018 arresteerde de politie haar bij haar thuis en sloot haar op vanwege haar deelname aan een vreedzame demonstratie. Ze bracht enkele maanden door in de gevangenis, maar gaf het gevecht niet op na haar vrijlating.

De activiste kreeg de kans om tijdens dat eerste verblijf in de cel naar België te worden gerepatrieerd, maar weigerde. Op 14 november werd ze opnieuw opgesloten nadat ze had geprobeerd water aan hongerstakers te brengen. Amaya Coppens is sindsdien vrijgelaten en verblijft momenteel in de Verenigde Staten, zeggen haar familieleden.

Ze zal daarom hoogstwaarschijnlijk aanwezig zijn bij de IWOC-prijsuitreiking, die dit jaar uitgereikt wordt door Michael Pompeo. Hij zal ook elf andere vrouwen eren uit onder meer Afghanistan, Pakistan, Zimbabwe en China.

