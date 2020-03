Politie zoekt man die jongen (18) aanrandt op trein: “Hij nam me bij mijn hoofd en wou me verplichten om in te gaan op zijn avances”

Zaventem / Brussel - De politie heeft beelden verspreid van een man die vorig jaar op 3 oktober een 18-jarige student aanrandde op de trein van Brussels Airport naar Brussel-Noord. Op camerabeelden die het VTM-programma Faroek uitzond is te zien hoe de man uren ronddoolt in de luchthaven op zoek naar een slachtoffer. Hij zette zijn zinnen op een 18-jarige jongen, volgde hem tot in de trein om daar dan toe te slaan.

De 18-jarige student getuigde in het opsporingsprogramma Faroek. De feiten dateren van donderdag 3 oktober 2019, maar nu wil de politie de hulp van de bevolking inschakelen.

Die dag moest de student op de luchthaven van Zaventem de trein naar Brussel halen om op tijd op school te zijn. Op camerabeelden is te zien hoe de student zijn ticket scant om door de poortjes van het station, achter hem glipt een man mee door het poortje. Omdat de student gehaast was, besteedde hij geen aandacht aan de man. Op de trappen spreekt de onbekende man de student voor de eerste keer aan.

Slachtoffer haastte zich naar de trein om op tijd op school te zijn. Foto: VTM

“Hij vroeg in het Frans of dit de trein naar Brussel was”, zegt de jongeman in het VTM-programma. “Toen ik ja knikte, stapte hij de trein op. Ik ging meteen naar de eerste verdieping van de wagon en merkte dat de man op de stoel naast mij kwam zitten, waardoor ik niet meer weg kon.” De verdachte en het slachtoffer waren de enige passagiers op de trein.

Meteen toen de trein vertrok, nam de man zijn geslachtsdeel uit zijn broek en begon hij te masturberen. “Ik was helemaal in shock, maar durfde niet te reageren omdat ik dacht dat hij een mes op zak had. Ook schreeuwen lukte me niet. Hij nam me bij mijn hoofd en wilde me verplichten om in te gaan op zijn avances.”

De student stribbelde tegen waardoor de man opnieuw begon te masturberen. “Toen hij gedaan had, is hij rustig vertrokken. Ik denk dat hij onder invloed was van drugs.” Nog volgens de student rook de man sterk naar cannabis. Op de camerabeelden is te zien hoe de man eerder op de dag schijnbaar een joint rolt.

Uiteindelijk stapt de dader af in het eerstvolgende station, Brussel Noord. Het slachtoffer stapt af in Brussel Centraal waar hij in tranen uitbarst en zijn moeder belt. Later op de dag gaat het slachtoffer naar de politie om aangifte te doen.

Toen het slachtoffer op de lege trein stapte, kwam de man naast hem zitten. Foto: VTM

Uren ronddolen op zoek naar een slachtoffer

Via camerabeelden hebben de speurders kunnen vaststellen hoe de dader in kwestie uren voor de feiten al ronddoolde op de luchthaven, schijnbaar op zoek naar een slachtoffer. Om 4.17 uur had hij de trein genomen in Bergen, om 5.46 uur kwam hij toe op de luchthaven. Vervolgens doolde hij eerst door de vertrekhal en vervolgens ging hij naar de aankomsthal op zoek naar een slachtoffer. Op de beelden te zien hoe hij zich daar ook al betast. Op beelden is te zien hoe hij zich dan al even betastte.

Struise man, kort haar, stoppels, getaande huid.

De politie is op zoek naar de man en hoopt zo tips te krijgen over de dader. Hij is struis en heeft geen getaande huidskleur. Voorts heeft hij kort donker haar en een stoppelbaard. Hij is licht kalend. Op het moment van de feiten lijkt hij om en bij de 35 jaar en droeg toen een zwarte jas en een rood T-shirt met wat lijkt op een Noorse vlag. De man sprak Frans tegen het slachtoffer en lijkt zijn weg te kennen in het station van Brussels Airport.

Wie meer informatie heeft, kan de politie verwittigen via 0800/30.300 of opsporingen@police.belgium.eu.