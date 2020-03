Belgische fabrikant van luiers en maandverbanden bouwt eerste fabriek in VS

Ontex gaat investeren in een eerste productievestiging in de Verenigde Staten. Dat heeft de Belgische fabrikant van luiers en maandverbanden woensdag aangekondigd. Tot nu toe leverde het bedrijf voornamelijk vanuit Mexico op de Amerikaanse markt. Ontex krijgt ook een nieuwe voorzitter, want Luc Missorten nam ontslag.

Ontex spreekt van “stevige commerciële vooruitgang” sinds het de Amerikaanse markt in 2016 betrad. Om de groei te ondersteunen, gaat het bedrijf er nu ook lokale productie starten. “We gaan dat stap voor stap aanpakken, in functie van de volumes”, zegt Philip Ludwig, hoofd Investors Relations bij Ontex. De vestiging komt in het oosten van de VS, waar de meeste consumenten zitten. “We hebben een plaats op het oog, maar de finale beslissing moeten we nog nemen.”

Een nieuwe voorzitter zal de plannen overzien, nu Luc Missorten ontslag heeft genomen als voorzitter van de raad van bestuur. Dat gaat in op 25 mei 2020, wanneer Ontex de aandeelhouders bijeen roept voor de jaarlijkse algemene vergadering. Hans Van Bylen, ex-CEO van het Duitse concern Henkel, wordt dan voorgesteld als opvolger. Missorten blijft als senior advisor wel het bedrijf bijstaan tot aan de voltooiing van een lopend transformatieprogramma.