Bijna een jaar na aanslag in Christchurch: politie Nieuw-Zeeland onderzoekt nieuwe dreiging en pakt 19-jarige verdachte op

De Nieuw-Zeelandse politie heeft een onderzoek gestart naar een nieuwe dreiging tegen een moskee in Christchurch. Een 19-jarige man is opgepakt en wordt ondervraagd. De dreiging komt er kort voor de eerste verjaardag van de dodelijke schietpartijen in twee moskeeën in de stad.

De politie voerde in Christchurch een huiszoeking uit nadat zondag via sociale media een foto van gelovigen in de al-Noormoskee werd verspreid. De foto bevat ook een dreigende boodschap en een emoji in de vorm van een pistool.

“Dit soort van afbeelding hoort niet thuis in Nieuw-Zeeland. Het is ergerlijk en zal niet getolereerd worden”, zo heeft politiechef John Price meegedeeld. De 19-jarige man is volgens Price “aangeklaagd in een andere zaak en de politie blijft bewijs verzamelen met betrekking tot het incident met al-Noor”.

Het is op 15 maart exact één jaar geleden dat in Christchurch 51 mensen om het leven kwamen bij schietpartijen in twee moskeeën. De al-Noor-moskee was een van de twee gebedshuizen die toen werd aangevallen. In de aanloop naar de eerste verjaardag van de terroristische aanslag, heeft de politie het aantal patrouilles aan de twee moskeeën opgevoerd.

