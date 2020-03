Vlaamse regering gaat eigen taks op laadpalen schrappen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) schrapt de taks op het ‘privaat gebruik van het openbaar domein’ bij laadpalen. Dat zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) woensdag in Het Nieuwsblad. Die belasting blijkt immers een hinderpaal voor de plaatsing van laadpalen langs de gewestwegen. Ze bedraagt 110 euro bij installatie en jaarlijks 25 euro.

In 2020 moeten in Vlaanderen minstens 5.000 publiek toegankelijke laadpunten operationeel zijn. Volgens Bothuyne is het twijfelachtig of we dat streefdoel halen. “De kans is reëel dat we stranden op 4.342”, aldus de CD&V’er. Tegen 2025 voorziet de Vlaamse regering de uitrol van minimaal 30.000 publieke laadpunten en een veelvoud daarvan aan semipublieke en private laadpunten.