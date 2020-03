Huis krijgt plots 400 volt in plaats van 230 binnen: televisietoestel vat vuur

Diksmuide - De brandweer van Diksmuide was zowel dinsdagavond als afgelopen nacht druk bezig met twee branden in woningen. Vooral de brand in een huis langs de Vladslostraat in deelgemeente Esen was bizar. Daar kreeg de woning plots 400 Volt binnen in plaats van de gebruikelijke 230 Volt. Dat leidde er toe dat de bewoners, die rustig tv zaten te kijken, plots opmerkten dat hun toestel begon te branden.

“Er kwam heel wat rook uit hun tv en de mensen belden de brandweer op”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “Zelf konden ze het huis verlaten. Onze komst bleek erg nodig te zijn. Het televisietoestel is vernield door de brand maar uit controle bleek dat ook heel wat stopcontacten in de woning erg warm aanvoelden. We gingen op zoek naar de oorzaak en toen bleek dat er een overspanning in het huis aanwezig was. De woning kreeg 400 volt binnen in plaats van 230 volt. De oorzaak ligt bij een defect van de aansluiting van het elektriciteitsnet naar de woning toe.”

De stroomvoorziening in de woning werd voor de veiligheid afgezet en netbeheerder Fluvius zal het defect moeten herstellen. Ook alle andere toestellen in het huis zullen gecontroleerd moeten worden. Het is niet ondenkbaar dat er nog toestellen schade opliepen.

Schouwbrand

Rond 2 uur moest de brandweer dan weer uitrukken naar de Noordbroekstraat in deelgemeente Woumen. Daar was een schouwbrand ontstaan. “Het ging om een effectieve schouwbrand met heel wat hitte”, zegt de brandweerkapitein. “Alleen bleek de schouwbrand erg moeilijk onder controle te krijgen. De klassieke reiniging van bovenaf met borstels lukte niet. Er moest een gat in een slaapkamer worden gemaakt om de schouw te bereiken. Daar bleek dat diverse potten in de schouw gebroken waren rond de inox buis. Dat veroorzaakte een opeenstapeling van hitte.” De brandweer had er anderhalf uur werk om de brand onder controle te krijgen. De inox buis zal vernieuwd moeten worden. In beide gevallen is de woning wel nog bewoonbaar.