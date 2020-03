Kat die poot verloor in verboden klem heeft dierenkliniek halve kilo dikker verlaten

Schilde / Ranst / Zandhoven / Viersel - Breezer, de zwarte kater die zaterdag door twee vriendinnen uit een verboden klem in Viersel werd gered, mocht dinsdagavond dierenartspraktijk Anima in Schilde verlaten. Hij verblijft nu in een pleeggezin van kattenopvang De Zwarte Kat, dat al ervaring heeft met katten met drie poten.

Het gaat boven verwachting goed met de zwerfkat die zaterdag gered werd. De kater onderging maandag een pootamputatie tot halverwege het dijbeen. “Zijn onderpootje was in de klem blijven steken. Omdat er geen spieren meer over waren, moest ik tot boven de knie amputeren”, legt dierenarts Dominique Van de perre van DAP Anima uit. “Hij was echt blij dat die rottende stomp eraf was. De stank tijdens de operatie was niet te harden.”

Video: atv

“Omdat driekwart van het gewicht door de voorpoten wordt gedragen, is het verlies van een achterpoot minder erg dan van een voorpoot. Hij gaat nooit meer als zwerver kunnen verder leven, maar dat hoeft ook niet, want Breezer wordt nu in een pleeggezin van De Zwarte Kat ondergebracht. Dit gezin heeft zich eerder al eens ontfermd over een kat die haar poot verloor door een klem. Ze hebben dus ervaring. Zodra Breezer hersteld is en zijn karakter in een huiselijke kring kan ingeschat worden, kan hij naar een definitief opvanggezin vertrekken. Er hebben zich al heel veel kandidaten aangemeld.”

De kat woog zaterdag nog maar amper twee kilo en is intussen al een halve kilo bijgekomen. “Hetgeen spectaculair is, gezien de pootamputatie. Breezer is ook echt gefixeerd op voedsel. Voor eten doet hij alles.”

vzw Azurra verzamelde intussen meer dan genoeg geld om de operatiekosten, medicatie en straks de vaccinatie van Breezer te betalen. Er is zelfs geld over, dat in een fonds komt om andere dierenartskosten voor katten in nood te dragen. Zo moest Dominique Van de perre van DAP Anima onlangs een tumor van 600 gram verwijderen bij een zwerfkat uit Wommelgem. Ook die kat is intussen geadopteerd.

Breezer met de geamputeerde achterpoot. Foto: rr

Breezer zaterdag met de klem in Viersel. Foto: kma