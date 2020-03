Aziatische student slachtoffer van racistische corona-aanval in Londen

Jonathan Mok, een 23-jarige student uit Singapore met Chinese roots, is in Londen het slachtoffer geworden van een racistische aanval. Onbekenden gaven hem rake klappen. “Ik wil je coronavirus niet in mijn land”, zei een van de aanvallers.

Mok deelde zijn verhaal op Facebook. “Ik studeer hier (in Londen nvdr.) al twee jaar en ieder jaar krijg ik xenofobe opmerkingen naar het hoofd geslingerd, sommige zijn ingegeven door domheid, andere door kwade wil”, schrijft hij op Facebook. “Aan zij die denken dat er geen racisten zijn in Londen, think again.”

“We hebben Vervolgens beschrijft hij hoe hij bij klaarlichte dag op de drukke Oxford Street in Londen werd aangevallen door een groepje mannen. “Eén van die gasten probeerde me stampen en zei: ‘Ik wil jouw coronavirus niet in mijn land.’ Vervolgens raakte hij me in het gezicht. Het resultaat was een explosie van bloed.” Op de spoedafdeling werden kneuzingen en ook enkele breuken in het gezicht van Mok vastgesteld. Mogelijk moet hij geopereerd worden.

De Londense politie onderzoekt de “racistisch gemotiveerde” aanval. Er werd nog niemand aangehouden.