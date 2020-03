België heeft weer wat meer ultrarijken

Er zijn vorig jaar 31.000 mensen toegevoegd aan de lijst van ultrarijken. Zij danken hun plekje aan het goede beursjaar en de stijgende vastgoedprijzen. Om tot dat clubje gerekend te worden, heb je een vermogen van 30 miljoen dollar nodig, of 26,89 miljoen euro.

De berekening is gemaakt door Knight Frank, een Britse groep van vastgoedconsultants. Het totale aantal ultrarijken – in vakjargon Ultra High Net Worth Individuals – bedraagt volgens hun berekeningen 513.244, zes procent meer dan vorig jaar. Ruim de helft van hen (240.575) woont in de Verenigde Staten, nog eens 61.000 in China.

In België wonen nu net iets meer dan tweeduizend ultrarijken, 2.099 om precies te zijn. Dat is liefst dertig procent meer dan in hetzelfde rapport vorig jaar (1.598). Knight Frank geeft geen specifieke verklaring voor die forse stijging. Het bureau verwacht wel dat het aantal ultrarijken in België tegen 2024 nog eens met een derde zal toenemen.

Volgens het rapport zijn er ook meer dollarmiljonairs dan vorig jaar – zo’n 50 miljoen.