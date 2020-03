Onenigheid onder laboratoria: “Door uitspraken van professor Goossens hebben we te weinig materiaal voor coronatesten”

Er is heel wat onenigheid over de aanpak van het coronavirus in ons land. Zondagavond zei professor Herman Goossens, klinisch bioloog en hoofd van het labo van het UZA, dat een bredere screening van mogelijke besmettingen in ons land nodig is. Maar hij kon op niet veel bijval rekenen van viroloog Marc Van Ranst, die zelfs zijn ongenoegen uitte op Twitter.