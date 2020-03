Somers komt plots met “ambitieuzer” klimaatplan dan Demir: hoe uitvoerbaar is dat? En wat zegt het over de politieke verdeeldheid?

Nadat minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) al een Vlaams klimaatplan had gelanceerd, komt haar collega in de Vlaamse regering Bart Somers (Open VLD) nu met een “ambitieuzer” plan. Een logisch gevolg van zijn lokale bevoegdheden, of de uiting van een diepe politieke verdeeldheid tussen de twee regeringspartners? “Veel mensen zullen hierdoor denken: Is het nu wéér boel?”