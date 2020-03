Vrouw (23) krijgt werkstraf nadat ze man die haar achterwerk aanraakte neerstak met een vleesmes: “Het was niet de bedoeling”

Maldegem - “U moet niet naar de cel”, zei rechter Hans De Waele tegen de 23-jarige Maldegemse bij het voorlezen van het vonnis. De jonge vrouw riskeerde 2 jaar cel maar krijgt een werkstraf van 150 uur nadat ze twee jaar geleden met een vleesmes een 47-jarige man neerstak. Hij zou “per ongeluk” haar achterwerk aangeraakt hebben.

De jonge Maldegemse slaakte een zucht van opluchting in de Gentse rechtbank terwijl haar straf voorgelezen werd. “U moet niet naar de gevangenis”, zei rechter Hans De Waele. “U krijgt een werkstraf van 150 uur. Voer je die niet uit, dan riskeer je een minimum gevangenisstraf van 2 jaar.” Ze riskeerde maar liefst 2 jaar cel na een fout gelopen avond in een danscafé in Maldegem. In de nacht van 22 december 2017 ontstond rond 5.30 uur ruzie tussen haar en een 47-jarige man. De man zou het achterwerk van de jongedame aangeraakt hebben. “Per ongeluk, ik struikelde”, verklaarde hij. De vrouw zag het anders. Ze voelde hem knijpen. De man kreeg in het café enkele slagen te verwerken van haar vriendje, buiten escaleerde de situatie verder.

De 47-jarige man deelde enkele klappen uit nadat hij een duw kreeg van het vriendje. De vrouw sprong in haar auto en besloot op hen af te rijden. Ze konden nog net op tijd opzijspringen. Ze leek naar huis te rijden, maar dat bleek even later niet te kloppen. Ze kwam terug met drie grote vleesmessen in haar wagen. Getuigen verklaarden dat ze zagen hoe ze richting de man spurtte en hem met een wit mes toetakelde.

In coma

De man liep zware verwondingen op aan zijn arm. “Gelukkig kenden omstaanders EHBO”, zegt zijn advocaat. De veertiger werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij ook even in coma lag. “Mevrouw, u heeft geluk dat hij hier nog staat”, zei rechter Hans De Waele.

Voor het openbaar ministerie was het duidelijk. “Ze verklaarde dat de messteek per ongeluk was. Hoe kan dat? Ze reed er speciaal om”, zei de procureur, die twee jaar cel vorderde voor de vrouw. Maar ook de man komt er niet zonder straf vanaf: “Ik vorder zes maanden cel voor de slagen en verwondingen.”

Vrijspraak

De advocaat van de vrouw vroeg een werkstraf: “Ze voelde zich onveilig. Daarom had ze die messen bij.”

“Op de camerabeelden in het café is er niks te zien van de feiten”, zei de advocaat van de man. “Ook is er geen getuige die hem zien slaan heeft.” Hij vroeg de vrijspraak op basis van twijfel. Zelf verklaarde de man zich weinig te herinneren van de feiten.

“Ik heb er enorm veel spijt van”, snikte de jonge vrouw. “Het kon me niet schelen wat er met mij gebeurde, zo lang hij er maar door kwam. Ik heb toen zelfs de ambulance gebeld.” De jonge vrouw heeft een werkstraf van 150 uur gekregen, daarnaast werd er ook een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro uitgesproken. Het slachtoffer werd vrijgesproken voor de slagen en verwondingen.