KAA Gent stelt signeersessie uit omwille van Coronavirus: “Geen risico nemen voor spelers”

Gent - Onze Buffalo’s hadden gepland om woensdag een signeersessie te organiseren in de fanshop aan de Ghelamco Arena. Maar omwille van het Coronavirus stellen ze die uit, “Op advies van de clubarts en als preventieve maatregel bij de corona-problematiek”, klinkt het.

“Tot ons grote spijt dienen we de signeersessie die vandaag voorzien was in de fanshop te verplaatsen naar een latere datum”, zegt KAA Gent in een mededeling op hun website. “Dit op advies van de clubarts en als preventieve maatregel bij de corona-problematiek. Hoewel de kans miniem is, is het risico op besmetting altijd aanwezig bij een dergelijke gebeuren.” Een besmetting zou voor de club enorme gevolgen kunnen hebben. “Wanneer slechts 1 speler of speelsters besmet zou zijn, moet immers de volledige spelersgroep voor veertien dagen in quarantaine en dan is de competitie voor ons voorbij. Dat risico willen we niet nemen. Wij excuseren ons voor eventueel ontstane ongemakken en danken onze supporters voor het begrip.”