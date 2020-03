File over hele Antwerpse ring door nieuw ongeval in Kennedytunnel: “Mijd omgeving”

Antwerpen -

In de Kennedytunnel is woensdag voor de tweede keer in enkele uren tijd een ongeval gebeurd met veel verkeershinder tot gevolg. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Ditmaal gaat het om een aanrijding tussen vier vrachtwagens in de tunnelkoker richting Gent. Er staat meteen een file over de hele lengte van de Antwerpse ring, aangezien er maar één rijstrook vrij is in de tunnel.