Greta Thunberg maakt brandhout van nieuwe Europese klimaatwet: “Dit is capitulatie”

De nieuwe Europese klimaatwet is een “capitulatie” voor de uitdaging die de opwarming van de aarde vormt. Dat zeggen verschillende klimaatactivisten, onder wie ook de Zweedse Greta Thunberg. Het voornemen om tegen 2050 tot een klimaatneutraal Europa te komen, is volgens hen niet meer dan een schijnoplossing van de Europese Commissie. “Wat nodig is, is daadkrachtig optreden.”

De Europese Commissie zal het wetsontwerp woensdag voorstellen. Thunberg is daarvoor uitgenodigd. De zeventienjarige activiste zal na afloop met parlementsleden van de milieucommissie van het Europees Parlement in discussie gaan. Maar in de aanloop naar de voorstelling hebben klimaatactivisten de EU-politici al de levieten gelezen.

“Een klimaatwet die niet strikt gebaseerd is op wetenschappelijke feiten en de belangen van arm en rijk niet gelijk behartigt, doet meer kwaad dan goed”, klinkt het in een open brief aan de Commissie. “Essentieel is dat er nog slechts 340 gigaton koolstofdioxide in de atmosfeer mag terechtkomen als we de opwarming willen beperken tot 1,5 graad. Dat is het zogenaamde globale CO 2 -budget. Gaan we gewoon door zoals nu, dan bereiken we dat punt in acht jaar. Drastische maatregelen zijn noodzakelijk.”

Het CO 2 -budget wordt volledig genegeerd, klinkt het nog. “Dat moet onmiddellijk veranderen.” Zich concentreren op 2050 als richtpunt, komt volgens de activisten neer op opgeven. “We hebben niet alleen doelstellingen nodig voor 2030 of 2050”, schrijven de activisten. “We hebben ze vooral nodig voor 2020, voor iedere maand en ieder jaar dat er nu aankomt.”

De open brief werd ondertekend door 34 jonge klimaatactivisten, onder wie ook de Belgen Adélaïde Charlier, Anuna De Wever en Julie Schümmer.