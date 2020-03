Nadat een 17-jarige leerling van het Tiense Atheneum besmet was geraakt met het coronavirus, stuurden maar liefst 120 jongeren woensdag hun spreekwoordelijke kat naar de les. De school begrijpt de ongerustheid maar benadrukt dat er helemaal geen reden is tot paniek.

