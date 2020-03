Oude bekende Adnan Custovic moet KV Oostende in 1A houden: “Ik wil de spelers positieve energie geven en hun vertrouwen opnieuw opkrikken”

Veel geslapen had hij niet: Adnan Custovic (41) wist pas dinsdagavond dat hij KV Oostende in 1A moest houden. “De hele nacht was ik bezig met ideeën. Maar veel kan ik niet doen: ik moet vooral de spelers mentaal bevrijden”, klonk het. Hij volgt Dennis Van Wijk op, die op aangeven van de spelersgroep moest vertrekken.

De vorige doortocht van Custovic bij KV Oostende was een succes(je). Ondanks een kwakkelbegin in 2017/2018 en de rode lantaarn bleef KVO vervolgens in 1A. Vanderhaeghe werd toen in september ontslagen, Custovic volgde hem op en redde KVO. Blijven mocht hij niet: toenmalig TD Hugo Broos had Gert Verheyen al aangesteld als hoofdcoach voor het volgende seizoen. Dat zat Custovic toen erg hoog. “Maar hier zitten nu allemaal andere mensen. Dat is de reden waarom er een mogelijkheid was om terug te komen”, aldus Custovic.

Mentale bevrijding

“Ik ben geen rancuneus mens. In december waren er al contacten om terug te keren.” Toen werd de keuze gemaakt voor Van Wijk, maar dat werd een flop. De relatie met zijn spelersgroep, onder andere door zijn spijkerharde aanpak, belandde onder het vriespunt. “Tactisch en fysiek kan ik op die paar dagen niet veel doen. De spelers moeten vooral mentaal bevrijd worden. Ik wil ze positieve energie geven en hun vertrouwen in eigen kunnen opkrikken.” Richting Van Wijk kan dat wel tellen: meerdere spelers zijn dan ook gigantisch opgelucht. Woensdagochtend stond Custovic al op het terrein. Er werd zowaar een potje gelachen. “Met twee matchen op elf dagen kan ik niet veel doen. Maar ik ga wel accenten leggen.

Foto: Rudy DECLERCK

Drie maanden

Custovic tekende een contract voor drie maanden. Hij gaat die korte opdracht bij Oostende combineren met zijn taak als assistent-coach bij de Bosnische nationale ploeg. “Eind maart hebben we nog twee barragematchen voor het EK. Dat vormt geen probleem. Of ik het vervelend vind dat ik geen zekerheid heb op volgend seizoen? Neen, ik wil KVO nu gewoon redden. Het is een nieuwe kans om mij te bewijzen. Aan volgend seizoen denk ik nog niet”, aldus Custovic.

Hij doet het dus een beetje uit clubliefde. “In het verleden heb ik hier drie prachtige jaren gekend. Als assistent, maar ook als hoofdcoach.” De keuze voor Berrier als assistent was zijn idee. “Franck heeft veel ervaring en kent de club. Dat het wel eens botste met hem toen ik coach was? Ach, dat is het verleden”, lacht Custovic.

Eén zege volstaat

Zaterdag komt Genk op bezoek, en Custovic hield al een consultatieronde bij de spelers. “Ik heb enkelen al eens gevraagd waar het probleem ligt, maar dat blijft natuurlijk tussen ons”, klinkt het. “De kans dat we ons redden? Geen idee, maar ik kan enkel 200 procent garanderen dat we daar alles aan gaan doen”, zegt hij. Met twee punten voorsprong op Waasland-Beveren met nog twee matchen voor de boeg volstaat één zege in principe. “Hopelijk tegen Genk al, en anders is dat geen drama”, vindt Custovic. “Positief blijven en allemaal samen voor het behoud gaan, is de boodschap. KV Oostende verdient de redding.”