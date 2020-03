Belgen in quarantaine kunnen nog deze week naar huis en krijgen van TUI financiële compensatie

Touroperator TUI bevestigt dat alles in het werk wordt gesteld om de Belgen die in quarantaine zitten op Tenerife zo snel mogelijk thuis te krijgen. Wellicht gebeurt dat in de komende dagen. Iedereen krijgt ook een financiële compensatie.

TUI bevestigt dat, zoals u gisteren al op Nieuwsblad.be kon lezen, momenteel alles in het werk gesteld wordt om de Belgen die nog in quarantaine verblijven in het H10 Costa Adeje Palace hotel in Tenerife, naar ons land te laten terugkeren. Naar verwachting zullen de betrokken reizigers hiervoor morgen van de bevoegde Spaande autoriteiten de goedkeuring krijgen, zegt Piet Demeyere.

Het TUI-team op Tenerife staat in nauw contact met hen om de terugkeer naar België praktisch te organiseren.

“Om de geleden last wat te verzachten, worden de kosten voor de terugvlucht en de eventuele bijkomende dagen die de vakantiegangers ter plaatse zijn moeten blijven, door TUI en het hotel als een vrijwillige tegemoetkoming niet aangerekend. Bovendien krijgen de reizigers een terugbetaling van de reissom voor de dagen die ze in quarantaine hebben doorgebracht”, zegt Demeyere.

Wie de vliegtuigreis en het hotel zelf hebben geboekt, dus niet via een touroperator, krijgen die compensatie niet.

