Dronken man die auto van Charlotte Gysel (18) ramde voor de rechter

Koekelare - De Oekraïner die in september vorig jaar het ongeval veroorzaakte dat het leven kostte aan Charlotte Gysel (18) uit Bovekerke verscheen woensdagmorgen voor de politierechtbank. De man zat zelf nog in een rolstoel. De zaak werd meteen met een week uitgesteld.

In een rolstoel met platte band. Gekleed in een grijs gevangenisplunje en zijn handen geboeid. Zijn hoofd gebogen en zijn blik op oneindig. Zo werd Andriy P. woensdagmorgen door twee politiemannen de Brugse politierechtbank binnen gereden. De man moest zich er verantwoorden voor zijn rol in het dodelijke verkeersongeval op 27 september in Edewalle, bij Kortemark. De zaak werd meteen naar een speciale zitting volgende week uitgesteld. Of de Oekraïner zelf nog iets wilde zeggen? “Ik ga volgende week zeggen wat ik te zeggen heb. Nu ga ik niets zeggen”, klonk het kort.

Het ongeval gebeurde toen Charlotte met haar Fiat 500 stil stond aan de rode lichten in de Koekelarestraat in Edewalle. Het meisje had er net een shift in de frituur op zitten en was op weg naar huis. Ze wilde net vertrekken toen het licht groen werd toen ze frontaal geramd werd door een pick-up. Ze maakte geen schijn van kans en overleed ter plaatse.

De bestuurder van de pick-up, die als werfleider werkt, was aan het spookrijden en bleek 2,39 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Volgens getuigen zou de man ook te snel gereden hebben. Hij werd dan ook aangehouden en zit sindsdien in de cel. Hij werd in het verleden al veroordeeld voor rijden onder invloed.

De man verscheen woensdagmorgen aangehouden voor de politierechtbank. Hij was persoonlijk aanwezig en zat nog in een rolstoel. De man brak bij het ongeval onder andere ook twee enkels en is daar nog van aan het recupereren. De aanwezige advocaten kwamen overeen om de zaak volgende week donderdag tijdens een speciale zitting te behandelen. Dan zullen ze ten gronde over de zaak pleiten. Er hangt de doodrijder hoe dan ook een fikse straf boven het hoofd.