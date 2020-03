Geen match voor Mertens: bekerduel Napoli-Inter wordt uitgesteld door coronavirus

De terugwedstrijd van de halve finale in de Italiaanse Beker tussen Napoli en Inter Milaan wordt vanwege het coronavirus uitgesteld. Dat maakte de Lega Serie A woensdag bekend.

De match stond voor donderdag om 20u45 geprogrammeerd. Wanneer het duel tussen de ploegen van Dries Mertens en Romelu Lukaku wordt ingehaald, is nog niet vastgelegd. Eerder werd al de terugwedstrijd in de andere halve finale tussen Juventus en AC Milan uitgesteld. Vorige maand vonden de heenwedstrijden plaats. Napoli won met 0-1 bij Inter, Milan-Juventus eindigde op 1-1. De finale staat op 20 mei in Rome geprogrammeerd.