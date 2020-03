Tweede leerling Atheneum Tienen test negatief, maar opvallend meer leerlingen afwezig

Tienen - Heel wat paniek op het Go! Atheneum in Tienen de afgelopen dagen. Dinsdag testte er een laatstejaars positief op het coronavirus, wat voor angst zorgde bij de andere leerlingen. Zo’n 120 leerlingen bleven daarom woensdag thuis. Ondertussen testte een twee leerling negatief. Het is nog wachten op de resultaten van een derde klasgenoot.

Drie leerlingen van het Atheneum in Tienen waren met een vriend gaan skiën in de krokusvakantie. Toen ze maandag opnieuw op de schoolbanken zaten, voelde één van hen zich niet goed. “De leerkracht heeft snel gehandeld en hem naar huis gestuurd. Ze heeft ervoor gezorgd dat het contact zo minimaal mogelijk was”, zegt Bert Diliën, communicatieverantwoordelijke van GO! Scholengroep Huis 11, waarvan het Atheneum lid van is. Die leerling testte dinsdag positief. “De andere twee en ook de broers en zussen van de drie leerlingen zijn thuis gebleven en worden getest. Van één van hen weten we dat de test negatief is. Van de andere verwachten we namiddag de resultaten.” De jongen die negatief testte wordt uit voorzorg toch gevraagd twee weken thuis te blijven.

LEES OOK. LIVE CORONAVIRUS. Nu al 23 besmettingen in ons land, opvallend veel afwezigen in atheneum Tienen

Veel afwezigen

Er werd uitvoering gecommuniceerd met de ouders, maar toch waren er woensdag opvallend minder leerlingen aanwezig. “We hadden woensdag 120 afwezigen. Op een normale dag zijn dat er maar 20 of 30. Al die leerlingen zijn opgebeld en er werd hen gevraagd achter de reden van hun afwezigheid. Hier en daar hoorde je wel wat smoesjes, maar we merkte dat er toch wel angst was. Ze hebben wel bijna allemaal bevestigd donderdag terug naar school te komen”, zegt Diliën.

De school rolde wel, op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid, enkele maatregelen uit. “We houden natuurlijk vast aan de preventieve richtlijnen van de overheid, maar er is ons ook gevraagd om van de klasgenoten van de drie jongens gedurende 14 dagen de temperatuur te meten. Moest daar iemand koorts maken en andere symptomen vertonen, wordt er onmiddellijk ingegrepen.”

In het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen merken ze nog geen stijging in het aantal patiënten dat komt aankloppen. “Gemiddeld zien we hier 5 tot 10 mensen per dag die een staal laten afnemen. Woensdagvoormiddag waren dat er ook vijf. Het blijft dus rustig”, klinkt het.