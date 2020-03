Autoluwe binnenstad in Mechelen breidt uit vanaf 31 maart

Mechelen - De autoluwe binnenstad in Mechelen wordt vanaf 31 maart uitgebreid met de Onze-Lieve-Vrouwestraat, de IJzerenleen en enkel straatjes daartussen. Voor de Onze-Lieve-Vrouwestraat worden tijdelijke maatregelen getroffen, de definitieve invulling kan pas gebeuren nadat de Adegemstraat werd heraangelegd.

De uitbreiding van de autoluwe binnenstad werd al in november aangekondigd maar woensdag werd de concrete invulling en aanpak toegelicht. Vanaf 31 maart zullen camera’s elke wagen die tussen 11 uur en 18 uur in de zone rijdt beboeten met 58 euro. Mensen die in de zone wonen of werken, kunnen een vergunning aanvragen waardoor ze wel toegang behouden. Ook voor tijdelijke toegang, kan een vergunning worden aangevraagd. “We starten met een gedoogperiode maar nadien gaan we handhaven”, zegt schepen voor Mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open Vld). “De rand- en centrumparkings blijven bereikbaar voor iedereen, de centerparking wordt een abonnementenparking. Bussen van De Lijn behouden gewoon toegang, er worden dus geen trajecten aangepast of geschrapt.”

De Onze-Lieve-Vrouwestraat wordt nu gedeeltelijk autoluw. Het eerste deel, komende van de Korenmarkt, blijft voorlopig voor iedereen toegankelijk. “We moeten eerst de Adegemstraat heraanleggen voor we ook dat eerste deel van de Onze-Lieve-Vrouwestraat kunnen toevoegen aan het autoluwe gebied. Daarna wordt de Adegemstraat de uitgang voor wie langs de Hoogstraat de stad binnenrijdt, vandaag is dat nog de Onze-Lieve-Vrouwestraat”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen).

Maar er wordt niet op die heraanleg gewacht om de Onze-Lieve-Vrouwestraat reeds nu herin te richten. “Er komen verplaatsbare plantenbakken en bankjes, die later op een andere plaats in de stad hun plek krijgen wanneer de Onze-Lieve-Vrouwestraat haar definitieve straatmeubilair krijgt. Ook op de IJzerenleen kiezen we voor verplaatsbare boom- en plantenbakken, die we dan bijvoorbeeld tijdens Maanrock even kunnen wegnemen.”

Kunst en poëzie

Daarnaast wordt kunst en poëzie in het straatbeeld verwerkt. Hoe dat er precies zal uitzien is nog niet beslist. De heraanleg en invulling van het autoluwe gebied werd volledig besproken met de handelaars, zij hebben inbreng gehad in de uiteindelijke plannen, luidt het.

Het stadsbestuur roept ouders van leerlingen van de Go Shil! op om de Lange Nieuwstraat als aanrijroute te kiezen. Op lange termijn wordt de Louizastraat veiliger doordat er geen verkeer meer zal komen via de Onze-Lieve-Vrouwestraat.

Het goedkeuren van de uitbreiding van het autoluwe gebied werd maandag uitgesteld op de gemeenteraad doordat een plannetje niet was toegevoegd. De goedkeuring gebeurt nu op de gemeenteraad van 30 maart.