Vrijdag eindelijk duidelijkheid bij Lokeren? “Hoop binnen 48 uur met nieuws te komen”

De toekomst van voetbalclub Lokeren blijft onzeker. Woensdagmiddag was er nog altijd geen witte of zwarte rook bij de noodlijdende club. Voorzitter Louis de Vries blijft wanhopig op zoek naar financiële middelen om de club van het faillissement te redden.

Tot en met vanavond zit hij in het buitenland op zoek naar mogelijke investeerders. Morgen staan er opnieuw enkele vergaderingen gepland. “Ik hoop binnen 48 uur met concreet nieuws naar buiten te kunnen komen”, laat De Vries kort weten. Mogen we tegen vrijdag eindelijk concreet nieuws verwachten? De tijd tikt en iedereen snakt naar duidelijkheid.

Intussen is het akelig stil in en rond het Daknamstadion. De spelers houden woord en trainen niet meer zolang er geen duidelijkheid is over de toekomst van Lokeren. Op vrijdag 20 maart staat in principe de eerste match van de playdowns tegen Roeselare op het programma. Al is het nog maar de vraag of die match gespeeld zal worden. Ook alle medewerkers kregen tot en met vandaag vrijaf. Jelle Van Damme is net als alle andere spelers die onzekerheid meer dan beu. De verdediger plaatste een foto op Instagram met het bijschrijft: ‘Steek je hand omhoog als je betaald wil worden en terug aan het werk wil’. Een duidelijke boodschap aan het adres van het bestuur.

Het water staat Lokeren al een tijdje aan de lippen. Eind december kreeg de club al een transferverbod opgelegd door de licentiecommissie van de KBVB na een tussentijdse controle. Even leek er licht aan het einde van de tunnel toen voorzitter Louis de Vries een ‘omvangrijke sponsordeal’ had gesloten met het Chinese Ke Hua Sports, waardoor Lokeren naar eigen zeggen opnieuw financieel gezond was voor de toekomst. Maar de deal blijft voorlopig aanslepen.