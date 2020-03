Liverpool-trainer Jürgen Klopp weigert vraag over coronavirus te beantwoorden: “Ik draag een baseballpet en heb een onverzorgde baard”

Het coronavirus rukt op en dat heeft ook de sportwereld geweten. Wedstrijden in allerhande disciplines dreigen uitgesteld te worden uit angst voor verdere verspreiding. Journalisten gaan hierop gretig in en bestoken sporters en trainers met vragen over het virus. Dat ondervond ook Liverpool-trainer Jürgen Klopp op de persconferentie van dinsdagavond na de bekernederlaag tegen Chelsea.

Een journalist vroeg Klopp of Liverpool zich zorgen maakt over de verspreiding van het coronavirus en de mogelijke gevolgen hiervan voor de club. Klopp was niet gediend met deze vraag en diende de journalist stevig van antwoord: “Waar ik niet van houd, is dat over een heel serieus onderwerp de mening van een voetbaltrainer belangrijk is. Ik begrijp dat niet. Het is niet belangrijk wat bekende mensen zeggen.”

“We moeten over dingen op de juiste manier spreken”, ging Klopp verder. “Mensen met geen kennis over een onderwerp moeten niet spreken over iets waarover andere mensen met wel de kennis ervan zullen spreken. Waarom moet ik vragen over politiek en het coronavirus beantwoorden? Ik draag een baseballpet en heb een onverzorgde baard.”

